Курганский губернатор Шумков досрочно проголосовал за депутатов облдумы

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в пятницу, 11 сентября, принял участие в голосовании за новый состав региональной думы. Руководитель области, сделав свой выбор, обратился к жителям Зауралья.

Как сообщает пресс-служба губернатора, Шумков голосовал на избирательном участке, который расположен в областном культурно-выставочном центре.

«Хорошая, ясная погода, у людей мало времени, кому-то надо поехать на дачу, кому-то выкопать картофель, кому-то съездить за грибами, кто-то просто хочет съездить отдохнуть. Поэтому надо пользоваться возможностью проголосовать досрочно. Мы воспользовались обеденным перерывом. Я приглашаю всех проголосовать досрочно, чтобы в выходные посвятить время семье», – прокомментировал Шумков.

Губернатор также обратился к жителям области и призвал их сделать свой выбор, подчеркнув, что это возможность принять участие в определении будущего Курганской области.

«Можно долго возмущаться происходящим вокруг, а можно что-то сделать самому либо принять участие в тех процессах, которые законодательно утверждены, чтобы менять ситуацию здесь и сейчас. За год проделано много работы, но впереди ее еще больше. Для того, чтобы эта работа была сделана правильно и в срок, надо вовремя и правильно проголосовать, двигаться и работать каждый день», – резюмировал глава региона.

Выборы депутатов думы Курганской области седьмого созыва продлятся в регионе три дня – 11,12 и 13 сентября. В воскресенье в 20:00 избирательные участки закроются для подсчета голосов избирателей. Курганцам предстоит выбрать 34 депутата регионального парламента. На выборы заявились 353 кандидата, из них 286 – по единому избирательному округу, 67 – по одномандатным избирательным округам.

Курган, Дарья Котова

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