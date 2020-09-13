В Курганской области муниципалитеты показывают разную явку на выборах

В Курганской области, где 13 сентября проходят выборы депутатов региональной думы, явка избирателей составила 18, 67%. По данным на 10 часов утра в Зауралье проголосовали 128 тысяч человек.

Как уточнил председатель избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов, лидерами по явке стали Альменевский район – там проголосовали более 30% избирателей; более 29% избирателей проголосовали в Шадринском и Мокроусовском районах, более 28% – Варгашинском, Далматовском и Куртамышском районах.

Как сообщал «Новый День», процесс голосования начался досрочно – 11 сентября, и завершится 13 сентября в 20:00. В первый день голосования явка составила 8,87%. И 11 сентября лидерами по явке стали Половинский район (16,16%), Варашинский (16,04%), Мокроусовский (15,21%), Лебяжьевский (15,07%).

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 11.09.20

Курганский губернатор Шумков досрочно проголосовал за депутатов облдумы. / В Курганской области второй день растет заболеваемость Covid-19. / Полиция Кургана ищет живодера, который выкинул из окна многоэтажки щенка овчарки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»