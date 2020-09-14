«Единая Россия» провела всех своих одномандатников в областную думу

Известны предварительные итоги выборов в курганскую областную думу, которые прошли 13 сентября 2020 года. Во всех одномандатных округах (всего их 17 ) победу одержали кандидаты от «Единой России».

Напомним, это Константин Гладковский, Татьяна Хильчук, Дмитрий Фролов, Сергей Поваренко, Дмитрий Ильтяков, Андрей Шиншин, Валерий Порубов, Александр Брюханов, Федор Ярославцев, Борис Чепурной, Владимир Сажин, Максим Харлов, Александр Обласов, Марат Исламов, Владимир Казаков, Олег Логинов, Евгений Кафеев.

По предварительным итогам, партия получит ещё 10 мандатов благодаря тем кандидатам, которые пройдут по спискам. «Единая Россия» в Курганской области по данным на 9 утра 14 сентября набрала около 45% голосов избирателей. На втором месте – КПРФ с 19 %. Вероятно, партия получит трёх представителей в региональном парламенте. На третьем месте – ЛДПР (14,5%). По предварительным расчётам, это два места в думе. На четвёртом – справороссы с 10,5%. Это один мандат. И ещё одна партия – «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – получила 8,3 % голосов. Она также может рассчитывать на один мандат.

Курган, Наталья Ефремова

Курган. Другие новости 13.09.20

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