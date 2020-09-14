В Зауралье вынесен приговор молодому мужчине, который изнасиловал 80-летнюю старушку

В Курганской области 33-летний житель Целинного района приговорен к 8 годам тюрьмы за нападение на 80-летнюю женщину. Подсудимый сначала избил свою жертву лопатой, а потом изнасиловал.

О вынесении приговора 14 сентября сообщили в СУ СКР по Курганской области. «Новый День» уточнял фабулу дела. В июне пьяный житель Целинного района напал на односельчанку 1940 года рождения. В дом к пожилой женщине злоумышленник проник в тот момент, когда она осталась одна. Мужчина взял лопату и несколько раз ударил старушку по голове. «После чего совершил изнасилование последней», – уточняли ранее в региональном Следкоме.

Насильника задержали родственники пострадавшей, которые помчались к ней сразу после ее звонка. И до приезда полиции они удерживали мужчину в доме. Потерпевшей на месте была оказана первая медицинская помощь.

До суда обвиняемый находился в СИЗО. Уголовное дело было возбуждено по трем статьям УК РФ. Помимо изнасилования жителю Зауралья были предъявлены обвинения по ст. ст.139 (незаконное проникновение в жилище) и ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Теперь 8 лет он проведет в колонии строго режима.

Курган, Целинный район, Дарья Котова

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