Мэрия Кургана обратилась в прокуратуру из-за аварий «Водного союза» на одних и тех же участках

Мэрия Кургана обратилась в прокуратуру с просьбой проверить качество ремонтных работ на трубах холодного водоснабжения и водоотведения. Поводом стали многочисленные аварии в одних и тех же местах.

Каждый раз аварии становятся поводом для отключения водоснабжения. Как указано в обращении городской мэрии в надзорную инстанцию, это отрицательно влияет на качество предоставления коммунальных услуг населению и на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

О том, что такое письмо отправлено, агентству стало известно от собеседника в мэрии. В пресс-службе администрации наличие обращения подтвердили.

Напомним, водоснабжением и водоотведением в городе занимается компания «Водный союз». В заявлении мэрии указаны конкретные участки, на которых постоянно случаются аварии. Это, например, дом №33 по Ленина, а также правительство Курганской области. Что касается канализации, то и тут есть места, где постоянно случаются порывы. Например, на улице Пролетарская рядом с домами 37 и 39. А на улице Куйбышева это район домов 78, 92, 108, 114. Постоянный ремонт проводится и по адресу: ул. К. Маркса, 97 Б и 99.

Генеральный директор АО «Водный Союз» Владимир Овсянников индивидуально не оценил каждый из вышеперечисленных адресов. Он объяснил проблему шире: все дело в состоянии сетей и в действующем тарифе.

Как напомнил глава «Водного союза», ресурсоснабжающая компания не может не реагировать на возникновение аварийных ситуаций. «К сожалению, контролировать частоту возникновения аварий мы не можем, т.к. большинство сетей имеют 100%-ый износ. Из года в год государственным регулятором принимается экономически необоснованный тариф. Это подтверждается решением арбитражного суда, вставшего на сторону «Водного Союза». Поэтому средств на проведение плановых ремонтов на сетях катастрофически не хватает. Привлекать заемные средства компания не имеет возможности по двум причинам: у «Водного Союза» нет прибыли, и в существующем тарифе на водоснабжение и водоотведение не заложена инвестсоставляющая», – заявил г-н Овсянников.

Недостаток финансирования приводит к тому, что коммунальщики устраняют аварии лишь локально. «Это значит, что при устранении утечки или провала не происходит замены всего ветхого участка сети. Поэтому по названным в запросе адресам аварии происходили на участках, расположенных рядом с местами проведения предыдущих работ», – резюмировал глава «Водного союза».

В прокуратуре Курганской области «Новому Дню» сообщили, что пока не готовы комментировать ситуацию. В надзорном ведомстве пообещали подготовить развернутый ответ в ближайшее время.

Как сообщал «Новый День», «Водный союз», подконтрольный бизнесменам Алексею Боброву и Артему Бикову, в Курган завел экс-губернатор Зауралья Олег Богомолов. Компания на 49 лет получила в аренду городскую систему водоснабжения и водоотведения. Гарантирующий поставщик воды имеет инвестиционную программу и по условиям контракта до 2061 года должен вложить в актив 25 млрд рублей.

В компании между тем заявляют, что тариф на холодную воду и отведение для населения необходимо увеличить. Только так, по оценке поставщика воды, можно не только остановить старение системы, но и начать ее планомерное обновление. О том, что ресурсоснабжающей компании не хватает действующего тарифа, и что он должен быть увеличен на 40%, Владимир Овсянников официально заявлял еще в 2019 году. В 2020 году по решению регионального департамента регулирования цен и тарифов тариф на воду был, напротив, снижен – до 29,50 руб./ куб. м.

Курган, Дарья Котова

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