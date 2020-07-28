«Если люди не поймут»: Шумков не исключает разрыва отношений с арендатором курганского водоканала

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подтвердил, что возможен сценарий разрыва договорных отношений с компанией «Водный союз», которая на 49 лет арендовала муниципальный водоканал Кургана и настаивает на многократном повышении тарифа.

Как заявил Шумков в интервью изданию Znak.com, о возможном разрыве договора аренды он сообщил на одном из совещаний. «Я прямо сказал на одном из ВКС, что если люди не поймут, то будет проводиться комплекс мер, направленных на изъятие сетей. Они же муниципальные», – заявил глава региона и добавил, что механизм изъятия существует.

Вадим Шумков напомнил, что «Водный союз» (подконтролен энергоолигархам Артему Бикову и Алексею Боброву) распоряжается муниципальным имуществом, взятым в аренду на 49 лет со встречным обязательством проинвестировать в него 25 млрд рублей.

«При этом только непонятно, когда и как. Потому нужно просто выполнить свои обязательства по модернизации сетей, а не пытаться вместо собственных инвестиций вытащить из тощего кармана населения, бюджета и экономики Курганской области очередной рубль попытками нелепого давления и мелкого шантажа», – добавил Шумков.

Губернатор уверен, что не все госактивы, отданные под управление частникам, оказались в выгодном положении.

«Нас через телевизор «влюбили» в частную собственность в 90-е годы, когда на фоне пустых прилавков «чудо-приватизаторы» рассказывали, что государство неэффективно. А потом, когда начали разбирать многие подобные случаи с бывшими госактивами, которые, обанкротив, продали за копейки, оказалось, что государство, народ, нередко стоя по пояс в ледяной воде, создавали эти предприятия и объекты, а потом их «отмели» несколько весьма шустрых парней. Но вместо развития территорий и решения комплекса сложнейших вопросов, выжали их как лимон, повытаскивали всю прибыль за рубеж, да накупили себе кучу яхт, соревнуясь между собою, какая из них длиннее. Оставив при этом людей без имущества, без денег, да еще и заставив приплачивать за то, что создавалось их трудом. Это несправедливо», – прокомментировал Шумков.

Он подчеркнул, что арендатор обязан выполнять производственную программу, разработанную для «Водного союза», «а не взбадривать информационную повестку очередным полубредовым заявлением».

Как сообщал «Новый День», «Водный союз», подконтрольный бизнесменам Алексею Боброву и Артему Бикову, в Курган завел экс-губернатор Зауралья Олег Богомолов. Компания на 49 лет получила в аренду городскую систему водоснабжения и водоотведения. Гарантирующий поставщик воды имеет инвестиционную программу, и как предполагалось, до 2061 года должен вложить в систему 25 млрд рублей.

В компании между тем заявляют, что тариф на холодную воду и отведение для населения необходимо увеличить на 40%. Что, по оценке поставщика воды, позволит не только остановить старение системы, но и начать ее планомерное обновление.

В интервью Znak.com Шумков отметил, что вопрос о повышении тарифов региональной властью не рассматривается.

«Коллеги показали компании ее внутренний ресурс для собственных инвестиций, не увеличивая тариф. Речь идет о странных манипуляциях с муниципальным имуществом на несколько сотен миллионов рублей, мутной ситуацией с ценообразованием, подключением новых объектов к водоснабжению и канализованию, иными финансовыми затратами компании, которые представляют собой явный резерв.

Потому нужно привести все в порядок, набраться мужества и, перестав шалить с муниципальным имуществом, предоставить правительству региона адекватную инвестиционную программу, предусматривающую четкие и конкретные параметры. После этого уполномоченные органы правительства готовы выслушать все предложения по тарификации и ее возможному взаимному субсидированию с целью наращивания объемов модернизации сетей. Касательно апокалипсиса, бояться надо тому, кто его планирует. У нас нет настроения шутить такими вещами. Не умеете сами распоряжаться такого рода объектами и выполнять свои обязательства – значит, вернете государству, и оно само займется этим», – резюмировал губернатор Шумков.

Напомним, в 2020 году правительство Курганской области впервые не повысило, а понизило тариф на водоснабжение. Компания «Водный союз» пыталась обжаловать это решение в суде, но проиграла.

Курган, Дарья Котова

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