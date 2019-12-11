В Кургане решили отлучить от бюджетных миллионов поставщика воды, который предлагает увеличить тариф на 40%

Мэрия Кургана до 20 декабря 2019 года должна отменить свое постановление, в котором расписан порядок выделения бюджетных субсидий водоснабжающей компании «Водный союз». Об этом в среду, 11 декабря, сообщает управление ФАС по Курганской области. Курганский губернатор Вадим Шумков, в свою очередь, заявляет, что поставщик воды, арендовавший сети много лет назад, свои обязательства не выполняет, но говорит о необходимости повышения тарифа для населения сразу на 40%.

Как сообщили сегодня в антимонопольном ведомстве, мэрия Кургана должна отменить постановление, согласно которому получателем субсидий стала компания «Водный союз». Речь идет о миллионах из бюджета Кургана на «финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ в сферах холодного водоснабжения и водоотведения». Как сообщал «Новый День», эти деньги – 230 млн рублей из бюджета Кургана, «Водный союз» в 2019 году должен был вложить в обновление городских сетей.

Свою позицию представители регионального УФАС подробно сформулировали в предупреждении – это большой текст со множеством сложных формулировок. Если кратко, то суть документа сводится к тому, что постановление городской администрации нарушает антимонопольное законодательство. И под требования к получателю субсидии подходит только одна компания – «Водный союз».

Как уточняет ведомство, один из критериев, по которому определяется получатель субсидии, обязывает «организацию оказывать услуги в сферах холодного водоснабжения населению на территории Кургана в 2019 году по тарифам, утвержденным органом регулирования субъекта РФ».

«При этом на территории города Кургана действует муниципальный правовой акт (постановление администрации) об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории городского округа», – добавляет УФАС. И гарантирующим поставщиком воды в столице Зауралья является «Водный союз.

Из этого следует вывод, что утвержденные акты могут создавать преимущественные условия деятельности одной организации на рынке выполнения работ (оказания услуг) в сфере водоснабжения, водоотведения, резюмирует УФАС.

Региональным управлением ФАС мэрии Кургана выдано предупреждение о необходимости отмены постановления. Срок исполнения решения антимонопольной службы – до 20 декабря 2019 года.

«Водный союз», подконтрольный бизнесменам Алексею Боброву и Артему Бикову, в Курган завел экс-губернатор Зауралья Олег Богомолов. Компания на 49 лет получила в аренду городскую систему водоснабжения и водоотведения. Гарантирующий поставщик воды имеет инвестиционную программу, и как предполагалось, до 2061 года должен вложить в систему 25 млрд рублей.

Однако, графика выполнения этих работ и источника их финансирования до сих пор нет. «Водный союз» не предоставляет чиновникам план модернизации, поскольку считает, что за нее должны заплатить граждане.

Губернатор Вадим Шумков стал первым главой региона, кто открыто заявил, что арендатор взятые на себя обязательства не выполняет.

«Водоканал отдали на 49 лет, прописали сумму инвестиций, но когда эти инвестиции будут вложены, не уточнили. А теперь арендатор требует повысить тариф на 40%, либо мы сорвем нацпроект по чистой воде», – заявлял во время своего прямого эфира в соцсетях Вадим Шумков. Деятельностью «Водного союза» недовольны и в мэрии Кургана. Недавно во время пресс-конференции глава города Андрей Потапов заявил, что и бюджетные субсидии «Водный союз» не отрабатывает.

В 2017 году в бюджете была запланирована сумма в 150 млн рублей, «Водный союз» выполнил мероприятия на общую сумму 57 млн рублей. В 2018 году в бюджете также закладывали сумму в 150 млн рублей для субсидии, но «Водный союз» подтвердил и соответственно получил 131 млн рублей. В 2019 году сумму бюджетного финансирования увеличили до 230 млн рублей на субсидию. Эти деньги гарантирующий поставщик должен вложит в ремонт сетей большого диаметра. Но по данным на начало ноября 2019 года «Водный союз» подтвердил работы только на 15 млн рублей из 230 миллионов. Бюджет начал компенсировать эти расходы и выделил 150 тыс. рублей, остальные средства город обещает отдать после наполнения бюджета налогами.

В самой компании «Водный союз» ситуацию видят совсем по-другому. Как осенью заявлял генеральный директор «Водного Союза» Владимир Овсянников, модернизация водно-канализационного хозяйства Кургана возможна за счет двух источников финансирования.

Это либо бюджетные субсидии, либо повышение тарифа на воду. В компании считают, что тариф на холодную воду и отведение для населения необходимо увеличить на 40%. Что, по оценке поставщика воды, позволит не только остановить старение системы, но и начать ее планомерное обновление.

Сегодняшнее решение УФАС г-н Овсянников прокомментировать пока не готов. Как сообщил «Новому Дню» глава «Водного союза», по данному вопросу он еще не получал официально никакой информации. «Я пока не понимаю, как это будет происходить. Много юридических тонкостей. Пока решения нет, комментировать и обсуждать нечего», – заявил Овсянников «Новому Дню», оценивая документ антимонопольного ведомства.

Глава регионального департамента государственного регулирования цен и тарифов Ирина Гагарина прокомментировал «Новому Дню» решение УФАС. «Решением антимонопольной службы установлено нарушение закона, имеющее последствия, которые нужно устранять. Сейчас перед администрацией Кургана стоит задача не просто исполнить предупреждение УФАС, а принять меры к восстановлению положения, существовашего до нарушения права – прекратить соглашение о предоставлении субсидии. В данной ситуации мэрии города необходимо выработать новый механизм финансирования работ по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения», – резюмировала Ирина Гагарина.

Курган, служба информации

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