В Зауралье коронавирус выявили в семи районах

К 15 сентября в Курганской области коронавирусом заболели 28 человек (сутками ранее – 25). Расширилась география распространения инфекции. Covid -19 подтвердился у жителей двух городов – Курган и Шадринск, а также выявлен в семи районах Зауралья.

Как сообщает 15 сентября оперативный штаб региона, большинство заболевших – курганцы. В областной столице суточный прирост – 15 вновь заболевших. Два человека заразились в Шадринске. Остальные случаи выявлены в Альменевском, Макушинском, Шумихинском, Шатровском, Кетовском, Каргапольском и Звериноголовском районах.

«Всего с начала регистрации заболеваемости в Курганской области выявлено 3389 случаев COVID-19. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому сейчас находятся 784 человека», – уточнили в оперштабе региона.

Курган, Дарья Котова

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