В Кургане из-за гибели рабочих в автосервисе будут судить инженера: мужчин убило током

В Кургане завершено расследование уголовного дела по факту гибели двух рабочих автосервиса. От удара током погибли два человека.

Как сообщает 15 сентября СУ СКР по Курганской области, дело передается в суд. Подсудимый – главный инженер строительной организации. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

«Новый День» сообщал, что трагедия произошла днем 29 июня на территории одного из автосервисов на пр.Голикова. «При проведении строительных работ электрическим током высокого напряжения были смертельно травмированы двое мужчин. По предварительным данным, пострадавшие передвигали металлическую вышку и задели электрические провода, в результате чего получили смертельные удары током», – сообщал региональный Следком.

В СУ СКР уточнили, что в автосервисе по договору подряда работали строители. «Обвиняемый инженер не обеспечил соблюдение необходимых требований правил труда и промышленной безопасности работниками подрядного предприятия, что повлекло гибель двух электросварщиков и травмирование третьего. В частности, работники были допущены главным инженером к выполнению строительных работ на высоте без квалификации соответствующей характеру выполняемых работ, без обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, с использованием металлических лесов высотой 6 метров без токоотвода в зоне прохождения провода линии электропередач», – резюмировали в Следкоме.

Курган, Дарья Котова

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