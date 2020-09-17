Второй этап ремонта «ужасной трассы» Курган-Куртамыш-Целинное дорожники закончат к ноябрю

Губернатор Курганской области Вадим Шумков посетил ремонтируемый участок автодороги Курган-Куртамыш-Целинное. Дорожные работы выполнены на 76%.

Как сообщила губернатору директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова, за несколько месяцев на участке было проведено фрезерование старого асфальта, выполнена подсыпка, уложен выравнивающий и верхний слой нового асфальтобетонного покрытия. Сейчас дорожники укрепляют обочины. Работы должны быть завершены к концу октября.

«Новый День», сообщал, что ремонт трассы, которая проходит по трем районам Курганской области, начался еще в 2019 году. Новый асфальт тогда уложили на участке протяженностью 38,3 км. На объекте работал крупный подрядчик – АО «УралАвтодор». В этом году ремонтируют еще 25,12 км дороги, в том числе отрезок, который проходит через город Куртамыш. На это выделено около 245 млн рублей. Деньги выделяются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Трасса оживленная, суточный трафик – около 3 тысяч автомобилей. В планах на последующие годы продолжение ремонта – в замене покрытия нуждается еще около 65 км. Автодорогу Курган-Куртамыш-Целинное водители в соцсетях много лет называли не иначе, как «ужасной». Курганцы жаловались на колейность и глубокие ямы.

Курган, Дарья Котова

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