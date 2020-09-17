Оперштаб Зауралья прокомментировал коронавирусный карантин в художественной школе

В Кургане детская художественная школа (ДХШ) имени В.Ф. Илюшина, где были выявлены случаи коронавируса, не будет закрываться на карантин. Как сообщает 17 сентября оперативный штаб региона, работа ДХШ была временно приостановлена (карантинные мероприятия) в связи с проведением санитарной обработки.

Положительный тест на Covid-19 оказался у сотрудников школы. Они отстранены от работы и находятся под наблюдением медиков. «Принято решение о возобновлении работы художественной школы с 18 сентября 2020 года после завершения всех санитарно-эпидемиологических мероприятий», – прокомментировали в оперштабе Курганской области.

Как сообщал «Новый День», 17 сентября дирекция учебного заведения в социальных сетях сообщила о закрытии ДХШ на карантин. «С 17 сентября школа уходит на карантин и дистанционное обучение. Задания по предметам будут выставляться на сайте школы и в нашей группе ВКонтакте. Следите за новостями», – сообщается в официальном паблике школы.

Курган, Дарья Котова

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