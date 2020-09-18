Жириновский отдал свой депутатский мандат Ярушину

Избирком Курганской области в пятницу, 18 сентября, принял решение о передаче вакантных депутатских мандатов зарегистрированным кандидатам в депутаты регионального парламента. От места в думе Зауралья предсказуемо отказался лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Свой мандат решил передать ещё один «сокол Жириновского» – индивидуальный предприниматель из поселка Лебяжье Николай Соловьёв.

Как сообщает региональный Избирком, места в думе Курганской области переходят к действующему депутату от партии ЛДПР Юрию Ярушину (региональная группа № 17 – Кетовская) и руководителю аппарата Курганского регионального отделения партии Ольге Дружининой (региональная группа № 4 – Железнодорожная).

На прошедших 13 сентября выборах депутатов думы Курганской области седьмого созыва партия ЛДПР набрала 14,46% голосов. Таким образом либерал-демократы получают в региональном парламенте два места. Победителями по итогам выборов были признаны Владимир Жириновский и Николай Соловьев, которые и передали свои мандаты однопартийцам.

Курган, Дарья Котова

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