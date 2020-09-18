В Курганской области два единоросса отказались от депутатства в облдуме

В списке единороссов, победивших на выборах депутатов думы Курганской области, произошли изменения. Как сообщат 18 сентября региональный избирком, от своих мандатов отказались директор курганской школы № 7 Любовь Силантьева (региональная группа № 5 Заозерная) и глава Варгашинского района Валерий Яковлев (региональная группа № 15 Варгашинская).

Вакантные депутатские мандаты были переданы – Дмитрию Раинику (региональная группа №5 – Заозерная) и Олегу Попову (региональная группа №13 – Куртамышская). Дмитрий Раиник – директор юридической компании «Холдинг социально-правовой помощи «Правосудие». Олег Попов – действующий депутат думы шестого созыва, генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Курган».

«Новый День» сообщал, что по итогам выборов, которые состоялись 13 сентября, думу Зауралья седьмого созыва будут представлять пять политических партий – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и впервые депутатом облдумы станет представитель «Российской партии пенсионеров за справедливость». Из 34 мандатов 27 получила партия «Единая Россия».

Победу одержали 17 одномандатников-единороссов. Это Константин Гладковский, Татьяна Хильчук, Дмитрий Фролов, Сергей Поваренко, Дмитрий Ильтяков, Андрей Шиншин, Валерий Порубов, Александр Брюханов, Федор Ярославцев, Борис Чепурной, Владимир Сажин, Максим Харлов, Александр Обласов, Марат Исламов, Владимир Казаков, Олег Логинов, Евгений Кафеев. По партийным спискам победителями были признаны 10 человек. Это Сергей Муратов, Любовь Силантьева, Гиви Сепиашвили, Сергей Максимов, Денис Хахалов, Валерий Сусляков, Вадим Шумков (тезка курганского губернатора), Роман Хохлов, Валерий Яковлев и Владимир Алейников.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 18.09.20

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