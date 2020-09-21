В двух городах Курганской области из-за аварии отключат воду

В Кургане из-за коммунальных аварий без водоснабжения 21 сентября останется микрорайон Заозерный. Во вторник, 22 сентября, под отключения попадает город Куртамыш.

Как сообщает ресурсоснабжающая компания «Водный союз», 21 сентября из-за аварии на водопроводе в 6-ом микрорайоне Заозерного без воды помимо жильцов жилого дома останутся отдел полиции и детско-юношеская спортивная школа №3. Еще одна авария на водопроводе, уже в 1-ом микрорайоне Заозерного, оставит без воды дома на ул. Алексеева, включая медколледж и школу № 52. В 1-ом микрорайоне под отключение попадают дома № 1, 2, 2а, 3 (детский сад №116), 4,5,6,7 (школа № 20), 28, 29, 30, 31, 32, 34 (д/сад №129), 35; Также воды не будет в поселке Откормсовхоз и в микрорайоне «Мостостроителей.

22 сентября в связи с отключением электроэнергии с 09:00 часов до 15:00 часов воды не будет в городе Куртамыш. В «Водном союзе» уточнили, что под отключение попадает центральная часть города, Учхоз, район больницы.

Как сообщал «Новый День», «Водный союз», подконтрольный бизнесменам Алексею Боброву и Артему Бикову, в Курган завел экс-губернатор Зауралья Олег Богомолов. Компания на 49 лет получила в аренду городскую систему водоснабжения и водоотведения. Гарантирующий поставщик воды имеет инвестиционную программу и по условиям контракта до 2061 года должен вложить в актив 25 млрд рублей.

В компании между тем заявляют, что тариф на холодную воду и отведение для населения необходимо увеличить. Только так, по оценке поставщика воды, можно не только остановить старение системы, но и начать ее планомерное обновление. О том, что ресурсоснабжающей компании не хватает действующего тарифа, и что он должен быть увеличен на 40%, генеральный директор «Водного союза» Владимир Овсянников официально заявлял еще в 2019 году. В 2020 году по решению регионального департамента регулирования цен и тарифов тариф на воду был, напротив, снижен – до 29,50 руб./ куб. м.

Курган, Куртамыш, Дарья Котова

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