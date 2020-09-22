В Кургане объявили о начале отопительного сезона

В Кургане во вторник, 21 сентября, официально дан старт отопительному сезону-2020-2021. Дата запуска систем определена постановлением главы города.

Первыми тепло традиционно получат соцобъекты – детские сады, школы, медучреждения. Как уточнили в пресс-службе мэрии Кургана, в настоящее время теплоноситель подан в 30 детских садов, 11 школ, 2 учреждения дополнительного образования и одну спортивную школу. В данных учреждениях ведется регулировка на внутренних системах отопления.

Ранее городские власти сообщали, что параллельно начнут заполняться теплоносителем внутридомовые системы многоквартирных домов. Отопительный сезон для второй категории потребителей начнется чуть позже.

Курган, Дарья Котова

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