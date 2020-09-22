Избирком готов зарегистрировать новый депутатский состав думы Курганской области

Избирательная комиссия Курганской области в среду, 23 сентября, зарегистрирует избранных депутатов областной думы седьмого созыва. О дате проведения заседания сообщается на сайте регионального избиркома.

В состав думы Зауралья входят 34 депутата. «Новый День» сообщал, что по итогам прошедших 13 сентября выборов, большинство мандатов получили единороссы. От «Единой России» в думу проходят 27 депутатов. Два места у ЛДПР, три у КПРФ, по одному мандату у «Справедливой России» и «Российской партии пенсионеров за справедливость».

После выборов два единоросса отказались от депутатства. Это директор курганской школы № 7 Любовь Силантьева и глава Варгашинского района Валерий Яковлев. Их места в партийном списке переданы Дмитрию Раинику и Олегу Попову.

В итоговый список единороссов попали одномандатники Константин Гладковский, Татьяна Хильчук, Дмитрий Фролов, Сергей Поваренко, Дмитрий Ильтяков, Андрей Шиншин, Валерий Порубов, Александр Брюханов, Федор Ярославцев, Борис Чепурной, Владимир Сажин, Максим Харлов, Александр Обласов, Марат Исламов, Владимир Казаков, Олег Логинов, Евгений Кафеев.По партийным спискам проходят 10 человек. Это Сергей Муратов, Гиви Сепиашвили, Сергей Максимов, Денис Хахалов, Валерий Сусляков, Вадим Шумков (тезка курганского губернатора), Роман Хохлов, Дмитрий Раиник, Олег Попов и Владимир Алейников.

Партия КПФР получила по итогам выборов три мандата. Это Виктор Зырянов (лидер курганского отделения КПРФ), Наталья Воробьева и Сергей Федотов. От имени «Справедливой России» в думу попадает Роин Цховребов. Партию пенсионеров, получившую один мандат, будет представлять Ярослав Клименко. От партии ЛДПР в думе Зауралья будут заседать Юрий Ярушин и Ольга Дружинина.

Ожидается, что первое заседание думы седьмого созыва состоится 24 сентября.

Курган, Дарья Котова

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