Работы по спасению загаженной реки в Кургане, куда возили министра, выполнены на 60%

Работы по очистке старицы реки Битёвки в Кургане выполнены на 60%. Готовность объекта, который обсуждался на федеральном уровне, проверил глава города Андрей Потапов.

Как сообщил Потапову директор курганского МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Чудаков, на сегодняшний день на объекте проложены инженерные сети, завершена укладка ливневой канализации. Территорию, на которой ведется берегоукрепление, очистили от поросли, выполнили вертикальную планировку, установили металлоконструкции, поддерживающие подпорные стенки. Сейчас подрядчик занимается забивкой пластикового шпунта.

Директор ООО «СК «Артель» Вадим Рупаков добавил, что рабочие приступили к устройству армапоясов и заливке бетона. Параллельно с забивкой шпунтов ведется благоустройство верхнего яруса береговой зоны. В ближайших планах – приступить к установке бордюрного камня и укладке асфальтобетонного полотна.

Мэр Кургана попросил подрядчиков не снижать темпы работ и сдать объект в установленный срок.

Старица реки Битевки – это достопримечательность города и ЦПКиО, о проблемах которой неоднократно сообщал «Новый День». Вопрос спасения реки обсуждали курганский губернатор Вадим Шумков и глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин, посетивший весной 2019 года Курган. Глава Минприроды лично приехал к водоему, который тогда был больше похож на зеленную зловонную лужу. Курганский губернатор просил у федерального ведомства помощи и финансирования, чтобы спасти водный объект. И в 2019 году начнались работы по берегоукреплению старицы реки Битевка. Исполнитель контракта – курганская компания «СМК Артель».

Курган, Дарья Котова

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