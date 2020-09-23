Тепловики рассказали, кому в Кургане они не смогут включить батареи

Общая готовность жилфонда Кургана к предстоящему отопительному сезону составляет 68,4%. Об этом 22 сентября заявили в ПАО «Курганская генерирующая компания».

Как сообщал «Новый День», официальный старт отопительному сезону-2020/2021 был дан в Кургане 21 сентября. Первыми тепло традиционно получают объекты первой категории – детские сады, школы, медучреждения. В «КГК» уточнили, что что подача теплоносителя – это сложный технологический процесс, который может занять от 5 до 7 дней. Дата начала отопительного сезона для прочих потребителей пока не определена.

Готовность жилфонда областной столицы, где отопительный сезон пока официально не начался, должны обеспечить управляющие компании, либо собственники жилья.

«По итогу на сегодняшний день отсутствует информация о каких-либо подготовительных работах в 152 многоквартирных жилых домах. Кроме того более 400 домов частного сектора в микрорайонах Тополя, Глинки, Затобольный остаются неподготовленными. ПАО «КГК» напоминает, что тепло будет подано только в те дома, где был полностью проведен комплекс мероприятий по подготовке к отопительному периоду, включая гидропневматическую промывку и гидравлические и испытания, а также подготовку внутридомовых сетей», – сообщается в заявлении «КГК».

По данным ресурсоснабжающей организации, гидропневматическую промывку и гидравлические испытания прошли соответственно в 91% и 89,6% многоквартирных домов. Общая готовность жилого фонда составляет 68,4%.

Курган, Дарья Котова

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