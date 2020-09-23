Депутаты облдумы Зауралья нового созыва назвали дату своего первого заседания

Первое заседание думы Курганской области седьмого созыва назначено на 25 сентября. Об этом сообщается на сайте регионального парламента. В четверг, 24 сентября, состоится общее собрание депутатов, где им вручат мандаты.

«На первой встрече депутатам предстоит избрать организационный комитет по подготовке первого заседания областной думы, а также председателя оргкомитета. Также депутаты определятся с проектом повестки для первого заседания Курганской областной думы, которое состоится 25 сентября», – уточняется в сообщении.

Думу Зауралья представляют 34 депутата. По итогам выборов, состоявшихся 13 сентября, большинство мандатов получили единороссы. От «Единой России» в думу проходят 27 законотворцев. Два места у ЛДПР, три у КПРФ, по одному мандату у «Справедливой России» и «Российской партии пенсионеров за справедливость».

Курган, Дарья Котова

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