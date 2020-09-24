В департаменте АПК Курганской области кадровые перестановки

Временно исполняющим обязанности директора департамента агропромышленного комплекса Курганской области назначен Рустам Камалетдинов. В этом статусе он приступил к работе 23 сентября, сообщает пресс-служба областного правительства.

Рустам Камалетдинов окончил Башкирский государственный аграрный университет и Башкирскую академию государственной службы и управления при президенте Республики Башкортостан. Занимал руководящие должности в ведомствах Башкортостана и ряде компаний.

Как сообщал «Новый День», в июле начальником департамента АПК был назначен 51-летний Сергей Зяблов, который проработал в этом статусе менее 20 дней и вскоре по личным причинам отказался от службы. После отставки Зяблова обязанности главы департамента АПК начал исполнять Павел Кощеев. Он сотрудник ведомства, и в департаменте занимал должность начальника управления развития отраслей агропромышленного комплекса.

Курган, Дарья Котова

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