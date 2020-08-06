«Личные обстоятельства»: в правительстве Зауралья сменился глава ключевого департамента

Исполняющий обязанности директора департамента АПК Курганской области Сергей Зяблов, проработавший в этом статусе менее 20 дней, покинул свой пост. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе облправительства.

Как сообщал «Новый День», 51-летний Сергей Зяблов был назначен врио главы департамента АПК Зауралья 14 июля. Наши инсайдеры утверждают, что в отставку г-н Зяблов «уходит по личными обстоятельствам».

В четверг, 5 августа, обязанности главы департамента АПК начал исполнять Павел Кощеев. Он сотрудник ведомства, и в департаменте занимал должность начальника управления развития отраслей агропромышленного комплекса.

Курган, Дарья Котова

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