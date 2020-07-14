В команде правительства Зауралья произошли важные кадровые назначения

В правительстве Курганской области сменился директор департамента АПК, также от приставки «и.о.» избавилась глава департамента имущественных и земельных отношений.

Как сообщает пресс-служба губернатора Курганской области, директор регионального департамента агропромышленного комплекса Павел Остапенко ушел в отставку по собственному желанию. «С 15 июля исполнение обязанностей руководителя ведомства будет возложено на Сергея Зяблова. Ранее он занимал пост главы Белозерского района», – сообщает пресс-служба губернатора Шумкова.

51-летний Сергей Зяблов в прошлом – военный, он окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище. Затем получил второе образование в академии налоговой полиции.

До 2006 года Сергей Зяблов работал в органах по контролю за оборотом наркотиков. Затем получил госдолжность в департаменте Ямала. В мае 2019 года был избран на должность главы Белозерского района Курганской области.

Во вторник, 14 июля, в олбправителеьстве сообщили об еще одном важном назначении. Директором департамента имущественных и земельных отношений Курганской области назначена Яна Юрина. Она, напомним, с февраля 2020 года исполняла обязанности руководителя ведомства. До этого момента Яна Юрина работала заместителем директора департамента Зауралья, отвечающего за госсобственность региона.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 14.07.20

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