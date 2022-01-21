Главой департамента АПК Курганской области снова стал Кощеев

Главой департамента АПК Курганской области вновь назначен Павел Кащеев – он с 21 января является исполняющим обязанности директора департамента. Об этом сообщается в телеграм-канале главы департамента информационной и внутренней политики региона Александра Тетерина. До текущего момента г-н Кощеев был врио директора департамента.

Возглавлять это ведомство для Кощеева не впервой – ранее он уже был и.о. директора департамента АПК до прихода Рустама Камалетдинова. В конце 2021 года г-н Камалетдинов свой пост покинул. И вот руководит департаментом снова г-н Кощеев.

Курган, Наталья Ефремова

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