В правительстве Курганской области подтвердили важную отставку

Директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Рустам Камалетдинов покинет свой пост 30 ноября. Эту информацию в понедельник, 29 ноября, официально подтвердили в пресс-службе курганского губернатора. Ведомство временно возглавит заместитель Камалетдинова.

«С 1 декабря руководить департаментом АПК будет Павел Кощеев», – уточнили в облправительстве. Павел Кощеев в данный момент занимает пост заместителя руководителя департамента и возглавляет управление развития отраслей АПК.

Как сообщал «Новый День», Рустам Камалетдинов написал заявление на увольнение. Чиновник в беседе с агентством «Новый День» 29 ноября 2021 года подтвердил решение, но комментировать причины отказался.

Рустам Камалетдинов был назначен руководителем департамента АПК в конце сентября 2020 года. То есть на посту он работал около года. Конфликтов в публичной сфере, связанных с именем г-на Камалетдинова или департаментом АПК, не было.

Курган, Дарья Котова

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