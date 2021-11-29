Глава департамента АПК Курганской области Камалетдинов уходит в отставку

Директор департамента АПК Курганской области Рустам Камалетдинов покидает свой пост – он написал заявление на увольнение. Чиновник в беседе с агентством «Новый День» 29 ноября 2021 года подтвердил решение, но комментировать причины отказался.

Рустам Камалетдинов был назначен руководителем департамента АПК в конце сентября 2020 года. То есть на посту он работал около года. Конфликтов в публичной сфере, связанных с именем г-на Камалетдинова или департаментом АПК, не было.

В должности руководитель будет работать до конца ноября 2021 года.

О кадровых перестановках в департаменте АПК в пресс-службе правительства пока ничего не сообщают. Имя сменщика тоже ещё не названо.

Курган, Наталья Ефремова

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