Депутаты думы Курганской области выбрали спикера

Председателем думы Курганской области седьмого созыва избран Дмитрий Фролов. За него в пятницу, 25 сентября, проголосовали вновь избраннные депутаты регионального парламента.

Кандидатуру Фролова, который был председателем думы предыдущего (шестого) созыва, предложили депутаты-единороссы. Представители других партий своих кандидатов на пост спикера не выдвигали.

Перед началом голосования Дмитрий Фролов обратился к коллегам, подчеркнув, что главная его задача – содействовать всем депутатам и всем фракциям. «У нас нет времени на раскачку. В ближайшее время нам предстоит проработать 30 законопроектов. И один из них – главынй финансовый документ региона. Это бюджет на 2021 год», – добавил в своем выступлении Фролов, в конце пожелав депутатам создавать побольше важных информационных поводов.

Спикера регионального парламента выбирают тайным голосованием. На первое заседание думы сегодня пришли не все – присутствовали 33 депутата из 34. За Фролова было отдано 32 голоса.

Как сообщал «Новый День», в пятницу, 25 сентября, дума Курганской области седьмого созыва проводит свое первое заседание. По итогам выборов, состоявшихся 13 сентября, в облдуму были избраны 34 депутата от пяти политических партий. От «Единой России» в думу прошли 27 депутатов. Два места у ЛДПР, три у КПРФ, по одному мандату у «Справедливой России» и «Российской партии пенсионеров за справедливость».

Вновь избранных депутатов сегодня приветствовал губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он напомнил депутатам, что до 2019 года в Курганской области не было инвестиций во множество сфер. Сейчас в регионе проводится колоссальный объем работ. Шумков призвал народных избранников не обещать зауральцам того, чего они не могут сделать, а обещать только то, что подтверждено финансированием. Глава региона также выразил надежду, что думцы не будут заниматься политиканством.

«Хотел бы попросить, чтобы Курганская областная дума была площадкой только для рабочих отношений, чтобы никто здесь не занимался интригами, политиканством и популизмом», – обратился к депутатам Шумков.

Курган, Дарья Котова

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