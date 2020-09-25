В мэрии Кургана озвучили дату начала отопительного сезона в жилых домах

Жилфонд Кургана начнет отапливаться с 28 сентября. Соответствующее постановление подписал мэр областной столицы Андрей Потапов.

«В соответствии с документом заполнение и включение систем отопления жилых зданий и прочих потребителей будет производиться по мере их готовности к отопительному сезону согласно графикам заполнения и запуска тепловых сетей на 2020 год и по заявкам управляющих компаний, руководителей предприятий и организаций, собственников многоквартирных домов, находящихся в непосредственном управлении», – сообщили в городской администрации.

График запуска тепловых сетей можно уточнить здесь.

Как сообщал «Новый День», отопительный сезон в Кургане официально стартовал 21 сентября, но только для потребителей первой группы – это все социальные объекты. Дату, когда начнут отапливать жилые дома, мэр Кургана должен был назвать дополнительно.

Первый этап отопительного сезона в Кургане начался с проблем: Андрей Потапов обратился в прокуратуру из-за того, что часть соцобъектов, включая ковидарий в Рябково, до сих пор не получают тепло.

Курган, Дарья Котова

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