В Кургане сегодня ждут замминистра просвещения Дмитрия Глушко

В Курганскую область во вторник, 29 сентября, с рабочим визитом прилетит первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко. Программа визита замминистра пока не разглашается.

Как сообщил «Новому Дню» осведомленный источник, Дмитрий Глушко планирует посетить ряд ученых заведений. Среди них не только школы, но и два новых специализированных учебных заведения – «Кванториум» и IT-колледж, созданный в регионе по инициативе курганского губернатора Вадима Шумкова.

«Новый День» сообщал, что курганский центр «Кванториум» создавался в 2019 году. Это сеть детских технопарков, они строятся по всей стране с 2014 года. Российские «Кванториумы», ставшие частью нацпроекта «Образование», обучают детей по таким направлениям, как роботехника, ИТ-технологии, биоквантум.

Второй учебный проект – открытие IT-колледжа и IT-института в Кургане, создается, в основном, на частные инвестиции. Здесь будут обучаться до 800 айтишников. Ранее областные власти уточняли, что предполагаемый объем вложений в создание обеих образовательных площадок – порядка 150 млн рублей. Ремонт здания под колледж финансируется благодаря государственно-частному партнерству – большую часть расходов в рамках соглашения с правительством региона взяло на себя АО «НПО «Курганприбор».

Курган, Дарья Котова

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