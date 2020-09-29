В Кургане началась массовая замена остановочных павильонов

В Кургане в 2020 году установят 167 новых остановочных павильонов. В мэрии Кургана сообщили, что массовая замена объектов уже началась, несмотря на то, что возникли проблемы с подрядчиками.

В данный момент установлены 34 новых павильона для ожидания городского пассажирского транспорта, в том числе 24 металлических и 10 стеклянных. Первыми в списке стали дороги, которые ремонтируются по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). И в рамках БКАД под замену попадают 47 павильонов (12 стеклянных и 35 с перфорацией).

Средства, чтобы продолжить работы на других улицах, были дополнительно выделены правительством Курганской области в рамках дорожного фонда. Контракты уже заключены.

В мэрии Кургана отметили, что от жителей города начали поступать жалобы. «Дело в том, что аукционы на установку ряда остановочных комплексов проводились не один раз, поскольку никто из подрядных организаций не заявлялся на участие в конкурсе. Тем не менее, работы по установке остановочных павильонов продолжаются», – уточнили в пресс-служб городской администрации.

Глава города Андрей Потапов, в свою очередь, попросил подрядчиков не демонтировать заранее старые павильоны. Мэр предлагает проводить демонтаж незадолго до начала работ по установке новых павильонов ожидания общественного транспорта.

Как сообщал «Новый День», летом 2020 года городские власти анонсировали кампанию по замене остановочных павильонов в областной столице. Всего, с учетом БКАД, на территории города запланирован монтаж 167 остановочных комплексов, в том числе трех «умных», которые будут «раздавать» жителям бесплатный wi-fi, иметь устройства для зарядки мобильных телефонов и выполнять другие полезные функции для пассажиров общественного транспорта.

«Умные» остановки оплачивает городской бюджет без привлечения инвесторов. Такие объекты появятся на бульваре Солнечном, на Троицкой площади и по улице Зорге (у магазина «Магнит косметик»). Стоимость одной такой остановки составит примерно 1 млн рублей. За размещение «умных» объектов и их обслуживание будет отвечать муниципалитет.

В августе предстоящие работы в Кургане прокомментировал курганский губернатор Вадим Шумков.

Глава региона напомнил, что некоторые новые автобусные остановки, установленные еще в прошлом году, были разбиты, либо разрисованы. «Знаю, что это вызывает ожесточенные споры и нередко ругань, вплоть до взаимных оскорблений и предложений ставить железобетонные остановки «для дебилов», как пишут наиболее горячие головы. Друзья... Мы ставили и будем ставить остановки для людей, поскольку именно они живут в этом городе», – написал в своем аккаунте в Инстаграм Вадим Шумков.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 29.09.20

В Кургане сегодня ждут замминистра просвещения Дмитрия Глушко. / В Курганской области увеличилось число заболевших Covid-19. / В Кургане скончался врач, у которого обнаружили коронавирус. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»