Курганский губернатор Шумков и замминистра договорились сносить в Зауралье ветхие школы

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко во вторник, 29 сентября, провели совещание в Кургане. Заместитель министра, напомним, сегодня прибыл в Курган с однодневным рабочим визитом.

Ключевой темой совещания стал вопрос развития сельских школ Зауралья. Часть учебных заведений, которые строились еще в 60-80 годах прошлого века, настолько обветшали, что вкладывать средства в их реконструкцию нет никакого смысла. Как уточнили в пресс-службе губернатора, стороны приняли совместное решение не ремонтировать ветхие здания, а строить новые СОШ.

«Мы договорились подготовить список населённых пунктов в Курганской области, которые развиваются наиболее активно, где есть предприятия, где есть экономика – чтобы там рассмотреть вариант строительства и капитального ремонта школ совместно с федеральным правительством, – прокомментировал губернатор Курганской области Вадим Шумков. – Конечно, и мы, как регион, не должны сидеть сложа руки. Наша задача – развивать сёла, помогать фермерам, создавать инфраструктуру и наполнять налоговую базу. В этом и в прошлом году ремонтируется огромное количество школ по всем муниципалитетам области. Но одним нам без правительства РФ эту задачу не решить».

Представитель федерального ведомства, отвечающего за российское образование, заверил, что министерство просвещения рассмотрит вариант создания отдельной программы комплексного оснащения и развития сельских школ, даже малокомплектных.

Как сообщал «Новый День», во время своего визита в Курган Дмитрий Глушко успел посетить несколько образовательных учреждений. В их числе новые структуры – IT-колледж и кванториум. Новый ссуз создается по инициативе губернатора Шумкова, площадкой для обучения айтишников стал Курганский технологический колледж. Студентами IT-колледжа в этом году смогут стать 800 человек. Также замминистра посетил курганский кванториум. Это также новое для Зауралья учебное заведение, точнее – детский технопарк. Российские «Кванториумы», ставшие частью нацпроекта «Образование», обучают детей по таким направлениям, как роботехника, ИТ-технологии, биоквантум.

Курган, Дарья Котова

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