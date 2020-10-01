Оперативный штаб Зауралья озвучил суточные данные по числу заболевших коронавирусом

С начала пандемии число заболевших коронавирусом в Курганской области увеличилось до 3 тыс 874 человек. По данным на 1 октября в регионе выявлено 35 новых случаев Covid-19. Примерно такой суточный прирост фиксируются в Зауралье уже несколько дней.

Как сообщает оперативный штаб области, новые случаи коронавирусной инфекции выявлены за сутки в десяти территориях региона. Антилидер – Курган, где к 1 октября плюс 20 заболевших. Также заболеваемость фиксируется в Шадринске, в Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Куртамышском, Кетовском и Шатровском районах, а также в Макушинском и Шумихинском муниципальных округах.

Выписаны за сутки из больниц 23 человека, то есть выздоровевших меньше, чем заболевших.

Как сообщал «Новый День», из-за роста заболеваемости ОРВИ и Covid-19 в Курганской области начали закрываться на карантин школы и детские сады.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 01.10.20

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