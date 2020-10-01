Департамент экономики Зауралья рекомендовал перевести часть работников на удаленку

Департамент экономики Курганской области на фоне роста заболеваемости Covid -19 и ОРВИ сообщил о новых ограничительных мерах. Подразделение департамента – управление промышленности, опубликовало 1 октября в социальной сети «ВКонтакте» выписку решения оперативного штаба Зауралья.

В опубликованном сообщении говорится, что оперативны штаб Курганской области рекомендует гражданам в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции, минимизировать посещение общественных мест, соблюдать обязательный масочный режим. Данные требования распространяются и на лиц, имеющих заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной системы, а также имеющих онкозаболевания.

С 1 октября ведомство рекомендует работодателям Курганской области перевести на удаленный режим работы всех, кто попадает под вышеперечисленные критерии. Также в выписке есть пункт для работодателей со следующей формулировкой: «Предпринять меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников на местах».

Накануне оперативный штаб региона выступил с заявлением: в области растет заболеваемость ОРВИ, стало больше новых случаев коронавирусной инфекции.

Только за последние две недели коронавирусом в Зауралье заразились 43 пенсионера. И по статистике, 74% летальных исходов от Covidl-19 в области – у пожилых людей.

«Ради себя, ради своих детей, берегите своё здоровье, не рискуйте! Не выходите из дома без необходимости, ограничьте посещение общественных мест. Если есть возможность, попросите родных и близких покупать вам продукты и лекарства. Если вы без маски и перчаток в транспорте – вероятность заражения сильно повышается! Обращаемся и ко всем жителям области: если у вас есть пожилые родители, пожалуйста, поговорите с ними!!! Проверьте, есть ли у них маски и перчатки, берут ли они их с собой, знают ли, как и чем дезинфицировать руки. Берегите своих родных и информируйте их о ситуации, окажите помощь!», – обратились 29 сентября в оперативном штабе к жителям Зауралья.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 01.10.20

Оперативный штаб Зауралья озвучил суточные данные по числу заболевших коронавирусом. / Мэрия Кургана организовала горячую линию по вопросам отопления. / В Курганской области на карантин начали закрываться школы и детские сады. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»