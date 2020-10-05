Шумков про губернаторство: это как разгрузить многотонную баржу за ночь

Губернатор Курганской области Вадим Шумков, два года назад возглавивший на тот момент один из самых депрессивных регионов страны, написал пост в своем Инстаграм. Шумков, отмечая своеобразный юбилей, поделился с подписчиками своими ощущениями от работы, не стал скрывать, что испытывает «психоэмоциональный перегруз» и признался курганцам в любви.

Губернатор, вспоминая два года своей работы в Зауралье, отметил, что это были не самые легкие годы в его жизни. «В чем-то сопоставимо с периодом, когда в молодости приходилось разгружать многотонные баржи за одну ночь. Отличие в том, что тогда нагрузки были сугубо физические, а сейчас родной Курган «позаботился» о том, чтобы сбалансировать их психоэмоциональным перегрузом)», – отметил Шумков, закончив свое предложение смайлом «улыбка».

Шумов признался, что больше всего энергии он потратил на то, чтобы переубедить курганцев. «Конечно же, больше всего энергии расходуется на людей. На упёртость и нежелание поверить, что можно и нужно самим, не ожидая чуда, сделать жизнь лучше. Здесь и сейчас, а не когда-нибудь потом и где-нибудь там. На преодоление тяги к бездействию и полаганию «на авось». На перелом неверия в то, что во власти можно и нужно честно и открыто работать на людей и их нужды, не замещая это популистскими лозунгами.



Такой вот своеобразный юбилей... Вспоминая молодые годы, думаешь, что иногда правда, проще разгрузить баржу в-одиночку). Но нет у нас с вами иного пути, мои дорогие земляки. Я вас очень люблю и считаю, что мне повезло», – резюмировал Вадим Шумков.

Шумков был назначен и.о. губернатора Курганской области 2 октября 2018 года. Через год – в сентябре 2019 года, он стал всенародно избранным губернатором. За него было отдано 80,86 голосов избирателей.

Все эти два года в Зауралье проводится рекордный объем работ по строительству, благоустройству и ремонту объектов социальной сферы, дорожной инфраструктуры. В текущем году Курганская область смогла защитить в российском кабмине программу ускоренного социально-экономического развития на 2020-2024 годы (ИПСЭР). Теперь область с давным-давно приклеенным ей клеймом «депрессивный субъект» рассчитывает на получение более 5 млрд рублей. Большая часть этих средств вкладывается в развитие экономики региона. Речь идет о запуске индустриальных парков, технопарков и территорий опережающего социально-экономического развития ( ТОСЭР) .



Курган, Дарья Котова

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