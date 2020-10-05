В Зауралье возбуждено уголовное дело из-за гибели электромонтажника на трассе «Иртыш»

Следком Курганской области возбудил уголовное дело из-за гибели 42-летнего мужчины, который скончался от удара током во время монтажа опоры освещения на трассе «Иртыш». Как сообщили 5 октября в СУ СКР региона, уголовное дело по итогам проверки возбуждено по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Новый День» сообщал, что 28 августа от удара током рабочий скончался на месте происшествия. Как сегодня уточнили следователи, причиной трагедии стала халатность.

«42-летний рабочий находился в люльке автомобильного гидравлического подъемника. При этом водитель подъемника, действуя по неосторожности, проявил преступную небрежность, в результате которой допустил касание металлической частью подъемника проводов линии электропередач. Потерпевший, находившийся в люльке гидравлического подъемника, получил удар техническим электричеством и от полученных телесных повреждений, скончался на месте происшествия», – уточнили 5 октября детали ЧП следователи.

Трагедия произошла 28 августа на 258 километре трассы «Иртыш». Электромонтажник устанавливал осветительный прибор на опору освещения. Пострадавший являлся электромонтажником организации, занимающейся благоустройством дорог.

Курган, Дарья Котова

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