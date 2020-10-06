Оперативный штаб Зауралья просит работодателей отправить на удаленку 20% работников

В Курганской области работодателям предложено отправить на дистанционную работу 20% сотрудников. Такое решение 5 октября было принято на заседании регионального штаба.

Решение в оперштабе Зауралья объяснили ухудшающейся эпидобстановкой. В первую очередь на удаленку рекомендовано перевести людей, имеющих хронические заболевания, а также лиц старше 65 лет.

Помимо этого оперштаб Зауралья принял решение возобновить в регионе некоторые ограничительные меры, действовавшие во время первой волны коронавируса. Отменяется проведение массовых спортивных мероприятий, за исключением тех, которые включены в официальный областной календарный план. «Официальные мероприятия будут проводиться без зрителей, с числом участников, не превышающим 100 человек», – уточнили в оперштабе. Также с 6 октября в области приостанавливается деятельность Домов культуры и работа учреждений культуры на открытых площадках. Отменены даже так называемые мини-концерты с целью недопущения образования массовых скоплений людей.

В регионе сохраняется обязательный масочный режим. «На заседании оперативного штаба было отмечено, что в ближайшее время будет увеличено число проверок в торговых сетях и общественном транспорте на предмет соблюдения масочного режима и иных мер. Проверки проводятся в том числе сотрудниками полиции и Роспотребнадзора», – резюмировали специалисты.

Напомним, о переводе части сотрудников на удаленный режим работы еще 1 октября сообщали в департаменте экономики Курганской области. Накануне стало известно, что и осенние каникулы в школах региона начнутся раньше срока – с 16 октября. И отдыхать дети будут три недели.

Курган, Дарья Котова

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