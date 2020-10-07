В Курганской области строят два комплекса по сортировке пластика, стекла и металла

На территории Курганской области – в Шадринске и Кетовском районе, строятся комплексы по сортировке твердых коммунальных отходов (ТКО). Инвестор проекта – ООО «Чистый город». С 1 января 2020 года компания работает в статусе регионального мусорного оператора.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, производственная мощность шадринской станции – 40 тыс тонн отходов в год. Вторая станция (ее строят рядом с Шумихинским полигоном) сможет перерабатывать 160 тыс тонн.

На запрос «Нового Дня» в пресс-службе регионального правительства уточнили, что речь идет о сортировке трех фракций ТКО: пластик, стекло и металл.

Директор пепартамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Станислав Носков уточнил, что с инвестором – ООО «Чистый город», заключены договоры на аренду земельных участков. На площадках уже начались земельные работы. Площадь земельного участка в Кетовском районе – 11,9 га, площадь Шадринского участка – 3,5 га. На Кетовской площадке планируется создать 120 новых рабочих мест, на шадринской – 60 рабочих мест.

«Мусоросортировочные комплексы осуществляют отделение полезных фракций отходов для дальнейшего использования в качестве вторичного сырья. Внедрение системы сортировки отходов снизит нагрузку на мусорные полигоны и положительно повлияет на экологическую ситуацию в регионе», – отметил Станислав Носков.

В департаменте отметили, что этих двух мусоросортировочных комплексов хватит, чтобы обслужить весь мусорный поток со всей области.

Как сообщал «Новый День», с 1 января 2020 года регион перешел на новую систему обращения с ТКО. За сбор, транспортировку, утилизацию ТКО, содержание мусорных полигонов единолично отвечает мусорный регоператор, а не разрозненные структуры. В том числе, от данного процесса отстранены управляющие компании.

Статус мусорного оператора по итогам конкурса получила курганская компания «Чистый город». К вывозу мусора регоператор по договору подряда подключил перевозчика – ООО «Компания «Экосистема».

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 07.10.20

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