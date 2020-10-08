Шумков попросил курганцев соблюдать простейшие правила: «возможности больниц не безграничны»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков второй раз за месяц обратился к жителям области с просьбой соблюдать простейшие меры безопасности в связи с ухудшением эпидобстановки в Зауралье. Глава региона в очередной раз напомнил, что в особой зоне риска – пожилые люди.

Свое второе обращение Вадим Шумков разместил на своей странице «ВКонакте» в четверг, 8 октября. Губернатор отметил, что во всех регионах растет заболеваемость коронавирусом, накладываясь на сезонную заболеваемость ОРВИ.

«Возможности наших больниц и поликлиник далеко не безграничны. Нужно быть очень внимательными к своему здоровью. Берегите себя, соблюдайте простейшие правила защиты от коронавируса – это маска и перчатки в автобусе, в магазине, в других общественных местах. Пожилые люди чаще всего самые дисциплинированные и ответственные. Но, наверняка, многие устали бояться болезни и хотят сохранять прежний режим жизни без ограничений. Этим и объясняется факт, что, по данным медиков, порядка 80% заболевших не соблюдали простейшие требования профилактики и гигиены», – написал Вадим Шумков.

Как сообщал «Новый День», накануне департамент здравоохранения Курганской области, оперштаб региона и руководитель управления Роспотребнадзора заявили о росте числа заболевших коронавирусом. На фоне второй волны Covid-19 губернатор Шумков заявил, что медики запускают отделения с дополнительными койками в больницах.

«Положение усложняется практически во всех регионах, наш не исключение. Растет заболеваемость, не везде успевают медики, не хватает коечного фонда. Вводим дополнительные экипажи скорой помощи, запускаем отделения с дополнительными койками в больницах, переводим на режим работы до позднего вечера наши поликлиники», – написал 5 октября на своей странице «ВКонтакте» глава региона Шумков.

Курган, Дарья Котова

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