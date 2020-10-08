Власти Зауралья начали оплачивать курганцам покупку коз и коров: заявки от селян поступают сотнями

В Курганской области начала действовать программа субсидирования селян, в рамках которой региональный бюджет покрывает от 50% до 70% затрат при покупке скота, включая мясных и молочных коров, а также коз. Как сообщил во время пресс-конференции врио директора регионального департамента АПК Рустам Камалетдинов, от владельцев личных подсобных хозяйств за несколько дней поступили заявки на покупку 1700 животных.

Как сообщал «Новый День», данная программа была разработана по поручению курганского губернатора Вадима Шумкова и действует в Курганской области с 1 октября 2020 года. Из областного бюджета на эти цели выделено 30 млн рублей. Воспользоваться субсидией на возмещение части затрат на покупку КРС, овец и коз может каждый сельский житель региона, приобретающий скот за пределами области и готовый содержать его не менее трех лет. Также действие программы распространяется на юридических лиц.

Так, при покупке молочного скота бюджет компенсирует покупателю 70% затрат, при покупке мясного скота, овец и коз предусмотрена субсидия 50%.

Как уточнил глава областного департамента АПК, из 1700 поступивших заявок 600 относятся к покупке овец. Глава ведомства также пояснил, что первые животные прибудут к новым хозяевам к концу месяца: быки, коровы, козы, овцы, завозимые из-за пределов региона, должны находиться на карантине 21 день.

Такую форму поддержки для личных подсобны хозяйств и мини-ферм глава региона Шумков анонсировал еще в августе. Речь шла о том, что курганцы смогут приобретать молочных коров за 30% от их стоимости.

Как уточнил глава региона, новая мера поддержка поможет обеспечить селян работой. Также это позволит увеличить производство молока. По итогам 2019 года область не обеспечивала себя такой продукцией полностью, лишь на 89 %.

Помимо этого Шумков привел еще один аргумент: средние фермы и товаропроизводители смогут покупать у населения молоко для его дальнейшей переработки. По данным департамента АПК, в Курганской области переработку молока осуществляют 5 промышленных предприятий и 11 цехов. При этом лишь 50 процентов сырья предоставляют местные хозяйства.

Курган, Дарья Котова

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