В мэрии Кургана сообщили, сколько домов пока не подключены к отоплению

В Кургане, где с 28 сентября официально начался отопительный сезон для жилфонда, без тепла остаются 20 многоквартирных домов. Такие данные по состоянию на вечер 8 октября озвучили в городском департаменте ЖКХ. Теплоноситель получают 1941 дом из 1861.

Как сообщал «Новый День», непростая ситуация сложилась в 1-ом микрорайоне Заозерного, где в рамках строительства новой автодороги на ул. Мальцева подрядчик нарушил срок перекладки участка тепловой сети на пересечении улиц Мальцева – Фарафонова.

Без отопления и горячей воды в жилом массиве Заозерного на сегодняшний день остаются 10 многоквартирных домов. Это многоэтажки №№ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 25Б, 26. В городской администрации уточнили, что для группы домов в первом микрорайоне Заозерного прорабатываются технические вопросы по альтернативной схеме подключения к сетям централизованного теплоснабжения.

Курган, Дарья Котова

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