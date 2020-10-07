В Кургане по вине подрядчиков без отопления остался густонаселенный микрорайон

В Кургане жители 1-ого микрорайона Заозерного не могут получить теплоноситель. Как сообщили в мэрии Кургана, субподрядчик нарушил срок перекладки участка тепловой сети на пересечении улиц Мальцева – Фарафонова. Работы выполняются в рамках строительства новой автодороги на ул. Мальцева.

Без отопления и горячей воды в 1-ом микрорайоне Заозерного на сегодняшний день остаются 10 многоквартирных домов. Это многоэтажки №№ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 25Б, 26.

Проблему густонаселенного жилого массива 6 октября рассмотрел оперативный штаб мэрии Кургана. В пресс-службе городской администрации уточнили, что сейчас прорабатывается вопрос по альтернативной схеме подключения к сетям централизованного теплоснабжения для данной группы домов.

Как ранее сообщали в ПАО «Курганская генерирующая компания», участок теплотрассы на ул. Мальцева перекладывает ООО «Курганпласт». «ПАО «КГК» не является заказчиком, в связи с этим информацией непосредственно о ходе строительных работ и сроках окончания мы, к сожалению, не обладаем», – заявили в «КГК».

По информации городского департамента ЖКХ, по состоянию на 6 октября теплоноситель в Кургане получили 1819 многоквартирных жилых домов из 1861.

Как сообщал «Новый День», работы по перекладке участка тепловой сети на пересечении улиц Мальцева и Фарафонова начались 16 сентября. Предполагалось, что подрядчик должен был успеть все сделать до 30 сентября.

Непосредственно сама автодорога на ул. Мальцева строится в Кургане с 2019 года. Второй этап строительства пришелся на 2020 год и подрядчик должен закончить работы до 30 ноября. На оба этапа строительных работ потребовалось более 300 млн рублей. В рамках строительства предусмотрена перекладка коммуникаций.

Курган, Дарья Котова

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