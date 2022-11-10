Новое уголовное дело: курганский чиновник согласовал оплату некачественной дороги в Заозёрном

В уголовном деле бывшего директора МКУ «Управление капитального строительства» Кургана Андрея Чудакова появился новый эпизод и ещё один обвиняемый. Следователи полагают, что г-н Чудаков принял некачественные работы во время строительства улицы Мальцева в Заозёрном макрорайоне. Вторым фигурантом дела, подписавшим акты по этой дороге, стал директор АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Судя по открытым данным, директором этого предприятия в 2020 году был Дмитрий Нечаев. Расследование в отношении Чудакова и главы дорожно-строительного предприятия завершилось, материалы передают в суд. Об этом сообщают в следственном управлении СК по Курганской области.

Чудакову вменяют ч.3 ст.285, ч.1 ст.286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия и превышение должностных полномочий).

Главе ДРСП (судя по всему, это г-н Нечаев) – также ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия).



«По данным следствия, достоверно зная о том, что строительство дороги по ул. Мальцева в Кургане выполнено некачественно и не в полном объёме, в период с июля по декабрь 2020 года обвиняемые подписали заведомо недостоверные акты сдачи-приёмки выполненных работ. В результате из городского бюджета строительной организации была незаконно перечислена оплата невыполненных работ – более 14 млн рублей», – описывают фабулу дела следователи.

И ещё один эпизод, о котором ранее сообщалось – покупка арт-объекта для новой набережной Кургана. «В декабре 2020 года бывший руководитель МКУ без проведения конкурсных процедур заключил с одним из предпринимателей договоры на изготовление и монтаж на набережной реки Тобол в Кургане конструкции. При этом её стоимость существенно превышала фактическую цену. МКУ причинён ущерб – более 3,5 млн рублей»,– напоминают следователи.

Курган, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»