В Кургане от экс-чиновника требуют вернуть деньги за буквы на набережной

Прокуратура Кургана требует взыскать деньги с экс-директора городского «УКС» Андрея Чудакова, который нанес вред муниципалитету, установив арт-объект на набережной Тобола.

Речь идет о светящихся буквах «Курган». Изготовление, доставка и монтаж конструкции на подиуме обошлись бюджету в 3,5 млн рублей. Позже сделка была признана недействительной арбитражным судом, поскольку проходила без проведения торгов – контракт был искусственно раздроблен на 8 договоров.

Кроме того, выяснилось, что рыночная стоимость конструкции, согласно имеющемуся отчету об оценке, в три раза меньше суммы, оплаченной подрядчику из средств бюджета.

В отношении директора УКС было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В августе прошлого года Чудаков ушел в отставку. Теперь прокуратура просит взыскать с него в пользу города всю сумму, уплаченную по сделке.

Курган, Ольга Федорова

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