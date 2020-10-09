Жители Зауралья в пять раз чаще начали вызывать на дом скорую

В Курганской области в пять раз увеличилось число вызовов скорой и неотложной помощи. Об этом 9 октября сообщила и.о. заместителя губернатора по социальной политике Лариса Кокорина.

Куратор соцсферы Зауралья отметила, что работа системы здравоохранения региона проходит перенастройку. Нагрузка на медиков увеличилась из-за пандемии коронавируса и сезонной эпидемии гриппа и ОРВИ. Лариса Кокорина отметила, что большое число вызовов бригад скорой пациентами с симптомами, не угрожающими жизни, может стать причиной того, что медики не всегда смогут оперативно выехать к человеку, который, действительно, остро нуждается в помощи.

Поэтому жителей региона, если позволяет самочувствие, призывают обращаться в поликлиники. Они по решению областных властей переведены на 7-дневный режим работы. И до 22 часов продлено время выездов бригад неотложной помощи, созданных в поликлиниках. Увеличено и число медкабинетов, которые принимают пациентов с симптомами ОРВИ.

«Новый День» сообщал, что для курганцев медики подготовили памятку по работе поликлиник. Телефоны, по которым можно вызвать неотложную помощь в поликлинике по месту жительства, размещены на сайте департамента здравоохранения. Список можно посмотреть здесь.

Лариса Кокорина призывает жителей региона не поддаваться панике и максимально серьезно отнестись к вопросам собственной безопасности. Соблюдать все меры предосторожности, в первую очередь, носить маски.

«Наряду с новой коронавирусной инфекцией выросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Конечно, многие находятся в тревожном состоянии и при подъеме температуры предполагают, что заразились COVID-19. Нужно в первую очередь сохранять спокойствие, обращать внимание и на другие симптомы. Один из основных признаков, указывающих на новую коронавирусную инфекцию, – это резкий подъем температуры и одышка», – сказала Лариса Кокорина.

Курган, Дарья Котова

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