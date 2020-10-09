Тепло в микрорайон Кургана, где подрядчик не проложил теплосеть, подадут по временной схеме

В Кургане десять многоквартирных домов в 1-ом микрорайоне Заозерного начали отапливать по временной схеме. Об этом 9 октября сообщили в ПАО «Курганская генерирующая компания».

В компании уточнили, что из-за сложившейся ситуации было принято решение провести ревизию сети к теплопункту №122, выведенной ранее из эксплуатации.

«8 октября в 20:00 завершены работы по подготовке тепловых сетей и разконсервации оборудования ТП № 122. Сегодня в 8:00 началось заполнение системы трубопроводов. Соответственно в ближайшее время жители домов 1-ом микрорайоне получат долгожданное тепло. В целях постепенного увеличения тепловой нагрузки, в первую очередь теплоноситель будет подан для нужд горячего водоснабжения. Далее специалисты предприятия продолжат настройку тепловых, гидравлических режимов в целях подачи тепла в дома», – прокомментировали 9 октября в ПАО «КГК» и подчеркнули, что это временная мера. Запасной трубопровод просто не рассчитан на данную нагрузку. Для стабилизации ситуации нужно дождаться завершения работ по перекладке сетей на пересечении ул. Мальцева и Фарафонова.

«Новый День» сообщал, что перекладка теплотрассы в 1-ом микрорайоне Заозерного началась 16 сентября. Предполагалось, что подрядчик – ООО «Курганплат», должен был успеть все сделать до 30 сентября, но затянул сроки выполнения контракта. Из-за чего без отопления и горячей воды в 1-ом микрорайоне Заозерного остались 10 многоквартирных домов. Это многоэтажки №№ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 25Б, 26.

Работы по перекладке участка тепловой сети проводятся в рамках строительства новой автодороги на ул. Мальцева.

Курган, Дарья Котова

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