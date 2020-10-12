В Курганской области за сутки коронавирусом заболели более 60 человек

В Курганской области к 12 октября короновирусом заболели 64 человека. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 4498 случаев COVID-19.

Неизменной остается статистика по Кургану: в областной столице самый большой суточный прирост. Как сообщает оперативный штаб, из 64 новых случаев 39 зарегистрированы в Кургане, остальные – в Кетовском, Притобольном, Щучанском, Куртамышском, Петуховском районах, Макушинском муниципальном округе и городе Шадринске.

Как сообщал «Новый День», нагрузка на медучреждения Зауралья увеличилась в пять раз. Поликлиники Кургана перешли на усиленный режим работы.

Директор Курганского центра медицины катастроф Александр Шумаев и главный врач Курганской больницы скорой медицинской помощи Вероника Евдокимова объяснили, в каких случаях жителям области нужно вызывать на дом скорую помощь.

Бригаду медиков на дом нужно вызывать при острых нарушениях мозгового кровообращения, инфарктах и инсультах; серьезных травмах, ДТП; кровотечениях и коматозных состояниях, затруднении дыхания.

«Незначительный подъем температуры и артериального давления, проявления симптомов ОРВИ без угрозы жизни – повод обратиться в поликлинику. И если вы являетесь контактным с заболевшим COVID-19 или входите в группу риска – вы старше 65 лет или имеете хронические заболевания, вызывайте неотложную помощь на дом», – обратились к курганцам медики.

Курган, Дарья Котова

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