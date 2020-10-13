Ипотечникам Курганской области бюджет возместит полмиллиона затрат

В Курганской области сумма субсидии на возмещение первоначального взноса по ипотеке увеличена с 300 тыс рублей до 500 тыс рублей. Также расширился список граждан, кто может получить субсидию из регионального бюджета.

Об изменении порядка субсидирования жителей Зауралья при оформлении ипотеки на строительство и покупку индивидуальных жилых домов в августе 2020 года заявил курганский губернатор Вадим Шумков. Он поручил внести пакет изменений в региональную программу «Развитие ипотечного жилищного кредитования и индивидуального жилищного строительства в Курганской области».

Как сообщил 12 октября на пресс-конференции генеральный директор «Курганской ипотечно-жилищной корпорации» (КИЖК) Илья Васильев, вопрос решен, субсидия увеличилась. Речь, уточнил глава КИЖК, идет о безвозмездной субсидии, которую зауральцам возвращать в бюджет не нужно, как и платить за нее проценты.

«Для того, чтобы стимулировать наших земляков к строительству индивидуального жилья с 30 сентября этого года постановлением правительства Курганской области существенно изменены условия получения субсидии на первый взнос по ипотеке на строительство или покупку индивидуальных жилых домов, чтобы сделать ее более доступной и эффективной. В частности увеличена максимальная сумма по данной субсидии – с 300 тысяч до 500 тысяч рублей», – заявил Васильев.

Второй пакет поправок касается требований к получателям денег. Больше нет ограничений в получении субсидии, если у получателя уже есть жилье, и он не считаетесь нуждающимся в улучшении жилищных условий, то есть требование нуждаемости в улучшении жилищных условий отменено.

Субсидию на ИЖС теперь также будут выдавать людям в возрасте до 60 лет (сейчас установлено ограничение до 50 лет). Снято и территориальное ограничение – поддержку смогут получить те, кто строит или покупает новый дом в любом населенном пункте Курганской области, в том числе в Кургане, Шадринске, Кетово и Лесниках, на которые ограничение распространялось раньше.

В Курганской области субсидии ипотечники начали получать с 2019 года. Субсидирование первого взноса по ипотеке – часть проекта «Курганская область зовет!», который был запущен в Зауралье по инициативе Вадима Шумкова. С 2019 года за помощью обратились и получили субсидию около 300 заявителей.





Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 13.10.20

Мэр Кургана Потапов заразился коронавирусом. / В Кургане пенсионерам и школьникам временно отменили льготный проезд. / В Курганской области за сутки коронавирусом заболели более 60 человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»