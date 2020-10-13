В Кургане за гибель мальчика в частном бассейне будут судить коммерческого директора

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, которое было возбуждено в Кургане из-за гибели мальчика в частном бассейне. Трагедия произошла 23 февраля 2020 года в гостинично-оздоровительном комплексе: ребенок утонул.

Как сообщает 13 октября СУ СКР по Курганской области, обвинение предъявлено коммерческому директору ООО «Миг», оказывающего услуги открытого плавательного бассейна населению в гостинично-оздоровительном комплексе, расположенном по ул. Карбышева в Кургане. Коммерсанта будут судить по ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Как сообщал «Новый День», утром 23 февраля в бассейне СПА-отеля был обнаружен утонувший 8-летний мальчик. Его увидел один из посетителей. Ребенка, который оказался в воде без присмотра взрослых, пытались реанимировать, но спасти ему жизнь не удалось.

«Гибель ребенка стала возможной из-за отсутствия в заведении инструктора, тренера, в том числе подготовленного к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций (несчастные случаи, неблагоприятные погодные условия), а также отсутствия медицинского кабинета и дежурного медицинского персонала, способного оказать медицинскую помощь пострадавшим на воде, наличие в штате заведения которых коммерческий директор ООО «Миг» не обеспечил», – сообщает региональный Следком.

Курган, Дарья Котова

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