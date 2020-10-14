В Курганской области из-за перегруза скорой помощи изменили схему приема пациентов

В Курганской области из-за резко возросшей нагрузки на службу скорой медпомощи изменена схема маршрутизации пациентов. Региональным департаментом здравоохранения принято решение часть нагрузки переложить на сформированные в поликлиниках бригады неотложной помощи, которые работают до ночи и без выходных. Как отметила заместитель главного врача Курганской БСМП Светлана Гаптарь, население пока не привыкло к новой схеме и нагрузка на скорую остается серьезной.

«В связи со сложившейся эпидобстановкой идет ежедневный прирост вызовов скорой помощи. Больше половины не относятся к экстренным. Это приводит к излишней нагрузке на работников оперативного отдела, работников выездных бригад и перегрузке телефонных линий», – прокомментировала Светлана Гаптарь.

Курганские медики неоднократно обращались к жителям региона с разъяснениями: в каких случаях нужно набирать номер скорой, а в каких обращаться в поликлинику, где были открыты специальные кабинеты для приёма людей с симптомами ОРВИ и сформированы бригады неотложной помощи.

«Скорую помощь необходимо вызвать в случаях, угрожающих жизни, к которым относятся: инсульты, инфаркты, серьезные травмы, ДТП, ожоги большой площади, кровотечения, острые отравления и коматозные состояния, угрожающее жизни затруднение дыхания, а также при родах и угрозе прерывания беременности.

Если нет прямой угрозы жизни и здоровью, при головной боли, слабости, незначительном повышении температуры, повышенном или пониженном артериальном давлении, болях в пояснице, суставах, в боку, кашле – нужно обращаться в поликлинику по месту жительства. Людям старше 65 лет, тем, кто страдает хроническими заболеваниями или является контактным с заболевшим COVID-19, рекомендуется вызвать неотложную помощь из поликлиники на дом», – напомнили в оперативном штабе Зауралья.

Информация о том, как изменилась работа поликлиник, по каким телефонам можно вызвать врача даже в вечернее время, растиражирована оперативным штабом. Всю информацию можно посмотреть здесь.

Как ранее сообщала и.о. заместителя губернатора по социальной политике Лариса Кокорина, из-за второй волны коронавируса и сезонной вспышки ОРВИ нагрузка на скорую помощь увеличилась в регионе в пять раз. Региональный департамент здравоохранения принял решение увеличить число выездных бригад и диспетчеров, однако нагрузка на скорую помощь остается колоссальной.

Светлана Гаптарь попросила жителей использовать новую схему маршрутизации. А также – соблюдать меры профилактики.

«Мы делаем все, чтобы экстренная медицинская помощь на догоспитальном этапе оказывалась в полном объеме. Но я хочу еще раз обратиться к населению – соблюдайте масочный режим, социальную дистанцию, не посещайте места с большим скоплением людей», – отметила Светлана Гаптарь.

Курган, Дарья Котова

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