В МЧС рассказали, как горела высотка-новостройка в Кургане

В Кургане потушили пожар в многоэтажной новостройке на ул. Рихарда Зорге,7. Как сообщал «Новый День», сигнал о том, что полыхает 17-этажная высотка, поступил в оперативную службу 14 октября в 11:28 часов. Спасателям с помощью автолестницы пришлось эвакуировать десятки человек.

«По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит балкон одной из квартир на 8 этаже. Пожару был присвоен повышенный ранг», – уточнили в управлении МЧС по Курганской области.

С применением специальных средств: масок спасаемого и автолестницы пожарно-спасательными подразделениями было спасено 33 человека, из них 3 ребенка, еще 63 были эвакуированы.

Площадь возгорания составила 20 кв метров. В 12:56 часов пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. В оперативном ведомстве отметили, что новый дом оборудован автоматической пожарной сигнализацией и системой дымоудаления, что спасло жильцов. Во время ЧП были задействованы 62 спасателя.

Многоквартирный 17-этажный жилой дом на ул. Рихарда Зорге,7 был построен и сдан в эксплуатацию в 2018 году.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 14.10.20

Новый сенатор от Зауралья займется в Совфеде оборонкой. / Вышел на дорогу в темноте: в Кургане насмерть сбили пешехода. / В Кургане горит жилая высотка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»