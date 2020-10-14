В Зауралье побит очередной антирекорд по Covid-19, но курганцы упорно не носят маски

В Курганской области к 14 октября выявлено 68 новых случаев коронавируса, что выше вчерашнего пикового показателя.

Как сообщает оперативный штаб области, по-прежнему расширяется география распространения новой коронавирусной инфекции внутри региона. В Кургане суточный прирост составил плюс 35 новых случаев. Коронавирус также выявлен в Кетовском, Притобольном, Юргамышском, Мокроусовском, Каргапольском, Звериноголовском, Далматовском, Варгашинском, Белозерском, Альменевском, Петуховском, Целинном, Щучанском районах, Шумихинском муниципальном округе и городе Шадринске. Общее число заболевших с начала пандемии увеличилось до 4 тыс 633 человек.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков, призывая зауральцев бережно относиться к своему здоровью, отмечал, что 80% инфицированных не соблюдали элементарные меры предосторожности.

Оперативный штаб региона настаивает на неукоснительном соблюдении масочного режима. 13 октября в официальном Телеграмм-канале оперштаба были размещены фотографии, сделанные в Кургане: люди массово игнорируют требование соблюдать масочный режим. Медики в ответ на такую беспечность разместили в социальных сетях еще одно обращение к жителям Зауралья. «Новый День» публикует его без сокращений.

«Некоторые до сих пор пренебрегают правилами профилактики COVID-19, в то время, когда растет число заболевших коронавирусом, когда многократно возросла нагрузка на бригады скорых, когда врачи поликлиник каждый день работают до поздней ночи, без выходных.

Отказываясь надевать маску в общественных местах, маску и перчатки в транспорте и соблюдать другие рекомендации, вы подвергаете риску не только себя. COVID-19 – коварная инфекция. Симптомы могут проявиться не в первые дни. Те, у кого болезнь протекает бессимптомно, также опасны для окружающих, как и те, кто тяжело переносит болезнь.

Многие, из тех, кто борется с инфекцией, с опозданием осознают, что были беспечны в бытовых ситуациях, что сложные лекарства с побочными эффектами, многочисленные курсы антибиотиков можно было предотвратить, если бы воспользовались средствами защиты.

Курган, Дарья Котова

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